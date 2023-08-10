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Суд над Олександром Дубінським: прямий ефір Новини.LIVE

10 серпня 2023 10:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Суд над Олександром Дубінським: прямий ефір Новини.LIVE
Нардеп Олександр Дубінський в залі суду. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, 10 серпня, Печерський райсуд Києва має обрати запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському. Напередодні йому повідомили про підозру.

Засідання суду можна подивитись в ефірі Новини.LIVE

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Суд над Дубінським

Генеральний прокурор, посилаючись на матеріали Державного бюро розслідувань, повідомив про підозру службовому підробленні для виїзду за кордон народному депутату Олександру Дубінському. 

А сьогодні, 10 серпня, у Києві суд обирає йому запобіжний захід. 

Скандал із Дубінським

Нещодавно в пресі з'явилися повідомлення про те, що народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський, на якого накладено санкції США та України, виїхав на відпочинок за кордон під час чинного воєнного стану.

Хоча Дубинський визнав, що справді залишив країну, він стверджує, що це було необхідно для того, щоби супроводити свого хворого батька на лікування.

Проте у соціальних мережах з'явилися знімки, на яких, як передбачається, зображено Дубінського. На фотографіях знято нардепа з дівчиною, і вони, можливо, відпочивали в Барселоні.

Нагадаємо, 3 серпня Служба безпеки України та Державне бюро безпеки проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського. 

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