Суд над Александром Дубинским: прямой эфир Новини.LIVE

Нардеп Александр Дубинский в зале суда. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 10 августа, Печерский райсуд Киева должен избрать меру пресечения нардепу Александру Дубинскому. Накануне ему сообщили о подозрении.

Заседание суда можно посмотреть в эфире Новини.LIVE.

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Генеральный прокурор, ссылаясь на материалы Государственного бюро расследований, сообщил о подозрении служебном подлоге для выезда за границу народному депутату Александру Дубинскому.

А сегодня, 10 августа, в Киеве суд избирает ему меру пресечения.

Скандал с Дубинским

Недавно в печати появились сообщения о том, что народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский, на которого наложены санкции США и Украины, уехал на отдых за границу во время действующего военного положения.

Хотя Дубинский признал, что действительно покинул страну, он утверждает, что это было необходимо для того, чтобы сопровождать своего больного отца для лечения.

Однако в социальных сетях появились снимки, на которых, как предполагается, изображен Дубинский. На фотографиях снят нардеп с девушкой, и они, возможно, отдыхали в Барселоне.

Напомним, 3 августа Служба безопасности Украины и Государственное бюро безопасности проводили обыски у народного депутата Александра Дубинского.