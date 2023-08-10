Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Суд над Александром Дубинским: прямой эфир Новини.LIVE arrow

Суд над Александром Дубинским: прямой эфир Новини.LIVE

10 августа 2023 10:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Суд над Александром Дубинским: прямой эфир Новини.LIVE
Нардеп Александр Дубинский в зале суда. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня, 10 августа, Печерский райсуд Киева должен избрать меру пресечения нардепу Александру Дубинскому. Накануне ему сообщили о подозрении.

Заседание суда можно посмотреть в эфире Новини.LIVE.

Читайте также:

Суд над Дубинским

Генеральный прокурор, ссылаясь на материалы Государственного бюро расследований, сообщил о подозрении служебном подлоге для выезда за границу народному депутату Александру Дубинскому.

А сегодня, 10 августа, в Киеве суд избирает ему меру пресечения.

Скандал с Дубинским

Недавно в печати появились сообщения о том, что народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский, на которого наложены санкции США и Украины, уехал на отдых за границу во время действующего военного положения.

Хотя Дубинский признал, что действительно покинул страну, он утверждает, что это было необходимо для того, чтобы сопровождать своего больного отца для лечения.

Однако в социальных сетях появились снимки, на которых, как предполагается, изображен Дубинский. На фотографиях снят нардеп с девушкой, и они, возможно, отдыхали в Барселоне.

Напомним, 3 августа Служба безопасности Украины и Государственное бюро безопасности проводили обыски у народного депутата Александра Дубинского.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

None

Выборы во время войны: действительно ли власть готовится к гонке. Эксклюзив

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз