Нардепу Дубінському оголосили підозру, — ЗМІ

Нардеп Олександр Дубінський. Фото: google

Народному депутату Олександру Дубінському повідомили про підозру. Його підозрюють у внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон нібито на лікування.

Про це повідомляє УП, посилаючись на співрозмовника у правоохоронних органах.

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Що відомо

Слідство встановило, що народний депутат підробив документи для того, аби перетнути кордон і залишити Україну. Він виїхав 27 червня 2023 року.

"Своєю чергою батько нардепа самостійно виїхав за кордон 26 червня 2023 року, а потім повернувся до України 11 липня 2023 року. Сам нардеп повернувся до України лише 27 липня 2023 року", — йдеться у матеріалі.

Правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію.

Дубінський у себе в соцмережах підтвердив, що йому оголошено про підозру, знову поскаржився на "політичне замовлення" та висловив упевненість, що "справа проти нього — це намагання замаскувати корупційні скандали".

Скандал із Дубінським

Нещодавно в пресі з'явилися повідомлення про те, що народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський, на якого накладено санкції США та України, виїхав на відпочинок за кордон під час чинного воєнного стану.

Хоча Дубинський визнав, що справді залишив країну, він стверджує, що це було необхідно для того, щоби супроводити свого хворого батька на лікування.

Проте у соціальних мережах з'явилися знімки, на яких, як передбачається, зображено Дубінського. На фотографіях знято нардепа з дівчиною, і вони, можливо, відпочивали в Барселоні.

Нагадаємо, 3 серпня Служба безпеки України та Державне бюро безпеки проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського.