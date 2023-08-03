Скандал із виїздом за кордон під час війни: у Дубінського проводять обшуки

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський. Фото: "Слуга народу"

Служба безпеки України та Державне бюро безпеки проводять обшуки у народного депутата Олександра Дубінського. Це сталося після скандалу, пов'язаного з його виїздом за кордон, нібито для лікування його батька.

Про це повідомляє СБУ.

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Що відомо про виїзд Дубінського за кордон

Повідомляється, що Дубінський вирушив за кордон, стверджуючи, що супроводжував свого батька до закордонної клініки. Проте з'ясувалося, що його батько мандрував без сина.

Також ведеться розслідування щодо підписання Дубінським документів, коли він перебував за межами країни, що викликає питання про їхню справжність.

Слідчі заглиблюються у деталі цієї справи на підставі двох статей українського кримінального законодавства. За порушення цих статей порушнику може загрожувати до 6 років ув'язнення та позбавлення певних прав на період до 3 років.

Обшуки у нардепа. Фото: СБУ

Обшуки у нардепа. Фото: СБУ

Скандал із Дубінським

Нещодавно в пресі з'явилися повідомлення про те, що народний депутат від партії “Слуга народу” Олександр Дубинський, на якого накладено санкції США та України, виїхав на відпочинок за кордон під час чинного воєнного стану.

Хоча Дубинський визнав, що справді залишив країну, він стверджує, що це було необхідно для того, щоби супроводити свого хворого батька на лікування.

Проте у соціальних мережах з'явилися знімки, на яких, як передбачається, зображено Дубінського. На фотографіях знято нардепа з дівчиною, і вони, можливо, відпочивали в Барселоні.

Нагадаємо, що під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати за кордон. Однак є винятки, що дозволяють виїзд.