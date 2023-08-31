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Страх Путіна перед самітом G-20 та скандальні карти Китаю: ефір Новини.LIVE

31 серпня 2023 18:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Страх Путіна перед самітом G-20 та скандальні карти Китаю: ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Експерт з питань Східної Азії та магістр зовнішньої політики Наталія Бутирська стала гостем ефіру Новини.LIVE. Вона розповість про страх російського диктатора Володимира Путіна перед самітом G-20.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Бутирська також поговорить про скандальні карти Китаю та про його участь у політиці "глобального Півдня".

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін планує відвідати Китай. Це буде його перша закордонна поїздка після того, як йому видали ордер на арешт. 

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін не поїхав на саміт БРІКС до Південно-Африканської Республіки. Це демонструє, що міжнародне право виконує свої функції. Через це російський диктатор повинен бути на лаві підсудних. 

Додамо, китайський державний "Картографічний сервіс стандартних карт" оновив комплект карт і офіційно затвердив нові за 2023 рік. Однак на них КНР забрала частину російських територій собі.

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