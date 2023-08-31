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Страх Путина перед саммитом G-20 и скандальные карты Китая: эфир Новини.LIVE

31 августа 2023 18:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Страх Путина перед саммитом G-20 и скандальные карты Китая: эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Эксперт по вопросам Восточной Азии и магистр внешней политики Наталья Бутырская стала гостем эфира Новини.LIVE. Она расскажет о страхе российского диктатора Владимира Путина перед саммитом G-20.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Бутырская также поговорит о скандальных картах Китая и его участии в политике "глобального Юга".

Напомним, российский диктатор Владимир Путин намерен посетить Китай. Это будет его первая заграничная поездка после того, как ему выдали орден на арест.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин не поехал на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику. Это показывает, что международное право выполняет свои функции. Поэтому российский диктатор должен быть на скамье подсудимых.

Добавим, китайский государственный "Картографический сервис стандартных карт" обновил комплект карт и официально утвердил новые за 2023 год. Однако на них КНР забрала часть российских территорий.

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