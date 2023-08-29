Китай "загарбав" частину територій Росії: карта

Російський диктатор Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS

Китайський державний "Картографічний сервіс стандартних карт" оновив комплект карт і офіційно затвердив нові за 2023 рік. Однак на них КНР забрала частину російських територій собі.

Про це повідомляє РБК.

Читайте також:

Китай привласнив території РФ

"Великий Уссурійський острів залишався спірною територією Росії та КНР протягом останніх 100 років. 2008 року країни уклали договір, розділивши острів навпіл, але на нових картах у Китаї це не вказано", — йдеться в матеріалі російського пропагандистського агентства "РБК".

Великий Уссурійський острів розташований у російському Хабаровському краї. На офіційній китайській карті острів позначений як "найсхідніша точка країни".

Так, новий набір схвалених карт Китаю за 2023 рік можна переглянути на сайті.

КНР позначила Великий Уссурійський острів як свій. Фото: скриншот

Суперечки РФ та КНР щодо Великого Уссурійського острова

Великий Уссурійський острів — річковий острів біля злиття річок Амур та Уссурі, площа близько 350 кв. км. Поділений між Китаєм і РФ по річці Амур, поруч розташований китайський острів Yinlong (Тарабаров).

Час від часу статус острова лишався невизначеним. 2004 та 2005 років був укладений та ратифікований договір, що передбачав передачу Китаю західної частини Великого Уссурійського острова (170 км² з 350).

В жовтні 2008 року Росія передала Китаю контроль над половиною Великого Уссурійського острова, а також острова Тарабаров, що на річці Амур.

Справжній кордон на Великому Уссурійському острові між РФ та КНР. Фото: Google Maps

Нагадаємо, що з початку війни в Україні китайські фірми поставили до РФ близько тисячі безпілотників, шість гелікоптерів, оптичні приціли, продукцію з титанових сплавів, а також запчастини для літаків.