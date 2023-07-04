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Столтенберг залишився на посаді генсека НАТО

4 липня 2023 13:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Столтенберг залишився на посаді генсека НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters/Yves Herman
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Повноваження генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга продовжили. Він керуватиме Альянсом до 1 жовтня 2024 року.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter сам Столтенберг.

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Єнс Столтенберг повідомив, що згідно із рішенням усіх країн-членів Північноатлантичного альянсу він залишається на посаді генерального секретаря НАТО.

Його повноваження продовжені щонайменше до 1 жовтня 2024 року.

Важливість Альянсу

Столтенберг, коментуючи продовження своїх повноважень, зазначив: "Трансатлантичний зв’язок між Європою та Північною Америкою забезпечував нашу свободу та безпеку протягом майже 75 років".

А тепер, додав генсек Альянсу, у нинішні часи НАТО є ще важливішим, ніж будь-коли.

Єнс Столтенберг залишився на посаді генсека НАТО
Єнс Столтенберг залишився на посаді генсека НАТО

Нагадаємо, що однією із претенденток на посаду генерального секретаря Північногоатлантичного альянсу була прем’єр-міністерка Королівства Данія Метте Фредеріксен.

Додамо, що раніше влада Великої Британії пропонувала на посаду генсека НАТО міністра оборони країни Бена Воллеса.

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