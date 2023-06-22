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Міністр оборони Британії не претендуватиме на пост Генсека НАТО

22 червня 2023 13:18
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Міністр оборони Британії не претендуватиме на пост Генсека НАТО
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Фото: Sky News
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що він тепер не претендує на посаду наступного голови НАТО. Він обґрунтував це тим, що США хочуть продовжити повноваження нинішнього очільника Альянсу Єнса Столтенберга.

Про це повідомляє Sky News.

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Бен Воллес подав свою кандидатуру, щоб замінити Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря цієї осені. 

Проте пізніше Воллес заявив, що він не стане наступним генсеком НАТО, оскільки США хочуть, щоб на посаді залишився Єнс Столтенберг.

"Цього не станеться", — сказав пан Воллес журналу The Economist.

Видання називає ймовірним кандидатом на посаду генсека НАТО очільника уряду Нідерландів Марка Рютте.

Зазначимо, що Єнс Столтенберг має залишити свою посаду 30 вересня 2023 року. 

Нагадаємо, що прем'єр Великої Британії Ріші Сунак звернувся до президента США Джо Байдена з проханням підтримати кандидатуру британського міністра оборони Бена Воллеса на пост генерального секретаря НАТО. При цьому сам Воллес не проти зайняти це місце.

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