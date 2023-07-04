Столтенберг остался в должности генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters/Yves Herman

Полномочия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продлили. Он будет руководить Североатлантическим союзом до 1 октября 2024 года.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter сам Столтенберг.

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Столтенберг остается

Йенс Столтенберг сообщил, что согласно решению всех стран-членов Североатлантического альянса он остается в должности генерального секретаря НАТО.

Его полномочия продлены по меньшей мере до 1 октября 2024 года.

Важность Североатлантического союза

Столтенберг, комментируя продление своих полномочий, отметил: "Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивала нашу свободу и безопасность почти 75 лет".

А теперь, добавил генсек Альянса, в нынешние времена НАТО еще важнее, чем когда-либо.

Йенс Столтенберг остался на посту генсека НАТО

Напомним, что одной из претенденток на должность генерального секретаря Североатлантического альянса была премьер-министр Королевства Дания Метте Фредериксен.

Добавим, что ранее власти Великобритании предлагали на должность генсека НАТО министра обороны страны Бена Уоллеса.