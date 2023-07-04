Столтенберг остался в должности генсека НАТО
Полномочия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продлили. Он будет руководить Североатлантическим союзом до 1 октября 2024 года.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter сам Столтенберг.
Столтенберг остается
Йенс Столтенберг сообщил, что согласно решению всех стран-членов Североатлантического альянса он остается в должности генерального секретаря НАТО.
Его полномочия продлены по меньшей мере до 1 октября 2024 года.
Важность Североатлантического союза
Столтенберг, комментируя продление своих полномочий, отметил: "Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивала нашу свободу и безопасность почти 75 лет".
А теперь, добавил генсек Альянса, в нынешние времена НАТО еще важнее, чем когда-либо.
Напомним, что одной из претенденток на должность генерального секретаря Североатлантического альянса была премьер-министр Королевства Дания Метте Фредериксен.
Добавим, что ранее власти Великобритании предлагали на должность генсека НАТО министра обороны страны Бена Уоллеса.