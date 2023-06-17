Столтенберг може залишитися головою НАТО ще на рік, — Reuters

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Yves Herman

Очікується, що Єнса Столтенберга попросять залишитися на посаді генерального секретаря НАТО ще на рік. Президент США Джо Байден не хоче, аби він йшов у відставку.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на анонімних представників США.

Читайте також:

Деталі

Зазначається, що Єнс Столтенберг провів на цій посаді дев'ять років і має піти у відставку наприкінці вересня. Проте він має широку підтримку серед альянсу та продовжує бути ефективним лідером.

"Адміністрація Байдена обговорює ідею про те, щоб Столтенберг залишився на посаді ще на рік", — сказав американський чиновник.

Агентство наголошує, що шанси на те, що Столтенберга попросять продовжити його повноваження вчетверте, зросли з наближенням саміту у Вільнюсі, а союзники побоюються демонстрації роз’єднаності, оскільки НАТО продовжує відповідати на війну Росії в Україні.

"Хто б не займав цю роль, він стикається з подвійним викликом: утримувати союзників разом у підтримці України, одночасно захищаючись від будь-якої ескалації, яка втягне НАТО безпосередньо у війну з Росією", — пише Reuters.

Нагадаємо, декілька днів тому генсек НАТО прокоментував успіхи контрнаступу ЗСУ. Столтенберг переконаний, що наступ української армії на окуповані РФ території сходу і півдня нашої держави показує перші успішні результати. Він став одним із перших західних лідерів, який прокоментував успіх ЗСУ.