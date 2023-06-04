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Столтенберг заявив, що уряд Швеції виконав вимоги для членства в НАТО

4 червня 2023 18:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Столтенберг заявив, що уряд Швеції виконав вимоги для членства в НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Heiko Becker/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Уряд Швеції виконав всі вимоги Туреччини, які необхідні були для членства в НАТО. 

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту в Туреччину.

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Швеція виконала зобов'язання 

"Ми обговорили якнайшвидший вступ Швеції до НАТО. Швеція зробила величезні кроки, щоб задовольнити вимоги Туреччини, та повністю виконала свою відповідальність перед Туреччиною, щоб вступити у НАТО", — сказав Столтенберг.

Генсек Альянсу повідомив, що він домовився з Ердоганом про зустріч з представниками Туреччини, Швеції та НАТО. Вона повинна відбутися 12 червня. 

"Ми зустрінемося 12 червня в рамках постійного спільного механізму, створеного відповідно до угоди в Мадриді. Членство в НАТО зробить Швецію сильною. Це також зробить НАТО і Туреччину сильнішими. Ми повинні розширити співпрацю між Туреччиною та Швецією", — зазначив Столтенберг.

Він також привітав Ердогана з перемогою на президентських виборах та обговорив з ним майбутній саміт НАТО.

"Ми обговорили зокрема наступний саміт НАТО у Вільнюсі. А саме — підтримку, яку ми зможемо надати Україні", — додав Столтенберг.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Швеція зовсім скоро може стати членом НАТО. За його словами, Альянс стає сильнішим.

Також ми писали, що держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання своєї країни щодо вступу Швеції в НАТО, яке, за його словами, має відбутися "найближчими тижнями". Відповідну заяву він зробив на пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Додамо, Швеція, як і раніше, сподівається стати членом НАТО до саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться у Вільнюсі в липні. Російське вторгнення в Україну змушує Швецію форсувати питання щодо власної безпеки.

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