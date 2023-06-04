Столтенберг заявил, что правительство Швеции выполнило требования для членства в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Heiko Becker/File Photo

Правительство Швеции выполнило все требования Турции, необходимые для членства в НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Турцию.

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"Мы обсудили скорейшее вступление Швеции в НАТО. Швеция сделала огромные шаги, чтобы удовлетворить требования Турции, и полностью выполнила свою ответственность перед Турцией, чтобы вступить в НАТО", — сказал Столтенберг.

Генсек Альянса сообщил, что договорился с Эрдоганом о встрече с представителями Турции, Швеции и НАТО. Она должна пройти 12 июня.

"Мы встретимся 12 июня в рамках постоянного совместного механизма, созданного в соответствии с соглашением в Мадриде. Членство в НАТО сделает Швецию сильной. Это также сделает НАТО и Турцию сильнее. Мы должны расширить сотрудничество между Турцией и Швецией", — отметил Столтенберг.

Он также поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах и обсудил с ним предстоящий саммит НАТО.

"Мы обсудили, в частности, следующий саммит НАТО в Вильнюсе. А именно — поддержку, которую мы сможем оказать Украине", — добавил Столтенберг.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Швеция совсем скоро может стать членом НАТО. По его словам, Альянс становится сильнее.

Также мы писали, что госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду своей страны на вступление Швеции в НАТО, которая, по его словам, должна состояться "в ближайшие недели". Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Добавим, Швеция по-прежнему надеется стать членом НАТО до саммита Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе в июле. Российское вторжение в Украину заставляет Швецию форсировать вопрос о собственной безопасности.