Приєднання Швеції до НАТО

Швеція стане членом НАТО після Фінляндії. Спротиву з боку Туреччини та Угорщини не буде. На саміті Туреччина запросила Швецію до членства.

Про це інформує CNN.

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Швеція стане членом НАТО

Глава трансатлантичного військового альянсу в середу заявив у своєму першому інтерв'ю після того, як Фінляндія стала новим членом групи, що Швеція стане членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО), попри спротив з боку Туреччини та Угорщини.

"Я впевнений, що Швеція стане членом, не в останню чергу тому, що всі союзники по НАТО, включаючи Туреччину, запросили Швецію стати членом на нашому саміті в Мадриді", — сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг Беккі Андерсон.

Нещодавно Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО, знаменуючи серйозну зміну в ландшафті безпеки в північно-східній Європі, що додає близько 1300 кілометрів до кордону альянсу з Росією.

Але спроба Швеції приєднатися до блоку була зупинена членами альянсу Туреччиною та Угорщиною, оскільки згідно з правилами вступу будь-яка країна-член може накласти вето на приєднання нової країни. Приєднання Фінляндії до альянсу також пожвавило заклики України приєднатися до НАТО.

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про додатковий пакет військової допомоги Україні на загальну суму 2,6 мільярда доларів, що є частиною підтримки НАТО, яка перебуває у бойовій ситуації. Україна спалила боєприпаси та зброю швидше, ніж США та НАТО можуть їх виробити, але Столтенберг пообіцяв збільшити виробництво для задоволення подальших потреб.

"Тепер це стало війною на виснаження, війною логістики. Ми тісно співпрацюємо з оборонною промисловістю в Альянсі, щоб збільшити виробництво, частково щоб мати можливість поповнити наші власні запаси, але також продовжуємо надавати підтримку Україні", – додав Столтенберг.

Також додав, що росія прийшла з війною до сусідів. Це вагома причина, чому країни Європи вирішують, що хочуть бути частиною НАТО.

Нагадаємо, що Фінляндія вступила в НАТО, а російські пропагандисти уже лякають своїх громадян ядерною зброєю. Відома медіаманіпуляторка Скабєєва заявила, що на фінській території можуть розмістити ядерну зброю.