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​​​​​​​Скабєєва лякає росіян ядерною зброєю НАТО під Санкт-Петербургом

6 квітня 2023 10:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Російська медіапропагандистка Ольга Скабєєва
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Фінляндія тільки учора вступила в НАТО, а російські пропагандисти уже лякають своїх громадян ядерною зброєю. Відома медіаманіпуляторка Скабєєва заявила, що на фінській території можуть розмістити ядерну зброю.

Про це відома російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила в ефірі своєї передачі на одному із пропагандистських телеканалів рф.

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Скабєєва в ефірі російського державного телеканалу "росія-1" заявила, що у Фінляндії можуть розмістити ядерну зброю країн-членів НАТО.

Таким чином, наголосила Скабєєва, лякаючи російських громадян, ядерна зброя Альянсу буде розташована на відстані 150 кілометрів від Санкт-Петербурга, другого найбільшого міста росії.

Фінляндія — в НАТО

1 квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив рішення парламенту про ратифікацію протоколу про вступ Фінляндії до НАТО.

Туреччина стала останньою країною-членом Північноатлантичного альянсу, яка затвердила приєднання Фінляндії до НАТО.

4 квітня у штаб-квартирі Альянсу пройшли урочистості з нагоди приєднання до НАТО Фінляндії. Ця країна стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу.

Генсек НАТО і президент Фінляндії підняли прапор цієї країни біля офісу Альянсу.

Нагадаємо, що у росії відреагували погрозами на вступ Фінляндії до НАТО. Зокрема, міністр оборони рф Сергій Шойгу заявив, що НАТО посилює антиросійський курс.

Фото з російських ЗМІ

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