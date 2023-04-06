Столтенберг уверен, что Швеция присоединится к НАТО после Финляндии

Присоединение Швеции к НАТО

Швеция станет членом НАТО после Финляндии. Сопротивления со стороны Турции и Венгрии не будет. На саммите Турция пригласила Швецию в членство.

Об этом информирует CNN.

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Швеция станет членом НАТО

Глава трансатлантического военного альянса в среду заявил в своем первом интервью после того, как Финляндия стала новым членом группы, что Швеция станет членом Организации Североатлантического договора (НАТО), несмотря на сопротивление Турции и Венгрии.

"Я уверен, что Швеция станет членом, не в последнюю очередь потому, что все союзники по НАТО, включая Турцию, пригласили Швецию стать членом на нашем саммите в Мадриде", — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Бекки Андерсон.

Недавно Финляндия официально стала 31-м членом НАТО, знаменуя серьезное изменение в ландшафте безопасности в северо-восточной Европе, прибавляющее около 1300 километров к границе альянса с россией.

Но попытка Швеции присоединиться к блоку была остановлена членами альянса Турцией и Венгрией, поскольку согласно правилам вступления любая страна-член может наложить вето на присоединение новой страны. Присоединение Финляндии к альянсу также оживило призывы Украины присоединиться к НАТО.

Администрация президента США Джо Байдена объявила о дополнительном пакете военной помощи Украине на общую сумму 2,6 миллиарда долларов, что является частью поддержки НАТО в боевой ситуации. Украина сожгла боеприпасы и оружие быстрее, чем США и НАТО, могут их выработать, но Столтенберг пообещал увеличить производство для удовлетворения дальнейших потребностей.

"Теперь это стало войной на истощение, войной логистики. Мы тесно сотрудничаем с оборонной промышленностью в Альянсе, чтобы увеличить производство, частично, чтобы иметь возможность пополнить наши собственные запасы, но также продолжаем оказывать поддержку Украине", — добавил Столтенберг.

Также добавил, что россия пришла с войной к соседям. Это веская причина, почему страны Европы решают, что хотят быть частью НАТО.

Напомним, что Финляндия вступила в НАТО, а российские пропагандисты уже пугают своих граждан ядерным оружием. Известная медиа манипуляторша Скабеева заявила, что на финской территории могут разместить ядерное оружие.