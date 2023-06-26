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Стефанишина сообщила, сколько стран НАТО поддерживают вступление Украины

26 июня 2023 08:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Стефанишина сообщила, сколько стран НАТО поддерживают вступление Украины
Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина. Фото: Facebook-страница Стефанишиной
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Половина членов НАТО готовы к скорейшему вступлению Украины в Североатлантический альянс. В целом же евроатлантическая интеграция поддерживается всеми странами НАТО.

Об этом заявила в интервью изданию "РБК-Украина" вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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По словам Стефанишиной, Украину поддерживают все страны НАТО, все они пошли на беспрецедентные решения:

  • исторические;
  • политические.

Но если говорить о принятии решения о присоединении Украины к Альянсу здесь и сейчас, то таких стран около половины.

"Если говорить по 30-балльной шкале или по 31-балльной шкале, то как минимум 15 баллов есть по тем странам, которые однозначно осознают потребность такого решения", — подчеркнула вице-премьер.

Украине ничто не может помешать

Ольга Стефанишина подчеркнула, что сейчас нет никаких барьеров для вступления Украины в НАТО.

"24 февраля прошлого года ни одна из существующих международных систем, безопасных или международных организаций, в частности, система ООН, созданная для предупреждения и недопущения войны, не смогла сработать так, чтобы эта война не была начата. Поэтому с 24 февраля, скажем так, никаких барьеров для защиты и выживания Украины нет", — объяснила такую позицию член украинского украинского правительства.

Она добавила, что поскольку весь восточный фланг НАТО поддерживает эту идею (даже Венгрия, которая на встрече в формате В9 была представлена президентом, который тоже был "за" вступление Украины), то всем остальным членам Альянса следует прислушаться к этой позиции.

Напомним, 22 июня на своем заседании Парламентская Ассамблея Совета Европы поддержала вступление Украины в НАТО и украинскую "формулу мира".

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