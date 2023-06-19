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Україна виконала дві умови для вступу в ЄС, — Reuters

19 червня 2023 20:33
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Україна виконала дві умови для вступу в ЄС, — Reuters
Володимир Зеленський, Руслан Стефанчук та Денис Шмигаль після підписання заяви на вступ України до ЄС. Фото: ОП
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Україна виконала тільки дві з семи умов, які потрібні для початку переговорів про членство в Європейському союзі. Найближчими днями в ЄС оприлюднять усну оцінку виконання цих умов.

Про це пише інформаційна агенція Reuters.

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У звіті планується підкреслити прогрес щодо вступу, який Україна досягнула попри розпочату Росією війну.

"Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним. Йдеться не про те, щоб прикрасити реальність, а про визнання прогресу, наприклад, були відомі антикорупційні справи, які можна було б назвати", — йдеться у повідомленні.

Вступ України в ЄС — що відомо

Нагадаємо, Україна подала заяву на вступ до Європейського Союзу 28 лютого 2022 року, через чотири дні після початку повномасштабного вторгнення РФ. А вже 23 червня Європейська Рада надала нашій країні статус кандидата на вступ.

Однак, Україна має провести низку важливих реформ, що пов'язані, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

Нагадаємо, раніше в Європейському Союзі засудили РФ за наміри щодо проведення так званих "виборів" на окупованих територіях України у вересні. Таке рішення є порушенням міжнародного права.

 

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