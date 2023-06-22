Вступ в НАТО і "формула миру": у ПАРЄ зробили заяву щодо майбутнього України
На засіданні Парламентська Асамблея Ради Європи підтримала вступ України в НАТО та українську "формулу миру". В організації заявили, що РФ використовує окупацію ЗАЕС з метою шантажу.
Про це повідомляє член делегації України в ПАРЄ Євгенія Кравчук.
Вступ в НАТО і "формула миру"
Відповідну резолюцію підтримало 80 членів Асамблеї.
"Резолюція ПАРЄ щодо Політичних наслідків агресії рф проти України прийнята 80 голосами!" — йдеться у повідомленні Кравчук.
Про що йдеться в документі
У документі Асамблея:
- підтримує створити Реєстр збитків, які завдала РФ агресією проти України;
- засуджує руйнування Каховської дамби;
- підтверджує, що російське керівництво "безрозсудно погрожує ядерною війною та використовує окупацію Запорізької АЕС з метою шантажу";
- закликає притягнути до відповідальності всі ПВК та союзників Росії, які скоюють злочини на території України;
- виступає за створення публічного реєстру компаній та фізичних осіб, які працюють в інтересах Росії та причетні до обходу санкцій.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна може стати 33 учасником Атлантичного альянсу. Велика Британія заявила про підтримку Києва у цьому питанні за спрощеною процедурою.
Додамо, що у інтерв’ю Новини.LIVE колишній посол України у США Валерій Чалий заявив, що країни НАТО не поспішають давати дозвіл на приєднання України до Альянсу, бо бояться війни з Росією.