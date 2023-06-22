Вступ в НАТО і "формула миру": у ПАРЄ зробили заяву щодо майбутнього України

Засідання Парламентської Асамблеї Ради Європи. Фото: google

На засіданні Парламентська Асамблея Ради Європи підтримала вступ України в НАТО та українську "формулу миру". В організації заявили, що РФ використовує окупацію ЗАЕС з метою шантажу.

Про це повідомляє член делегації України в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

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Відповідну резолюцію підтримало 80 членів Асамблеї.

"Резолюція ПАРЄ щодо Політичних наслідків агресії рф проти України прийнята 80 голосами!" — йдеться у повідомленні Кравчук.

Про що йдеться в документі

У документі Асамблея:

підтримує створити Реєстр збитків, які завдала РФ агресією проти України;

засуджує руйнування Каховської дамби;

підтверджує, що російське керівництво "безрозсудно погрожує ядерною війною та використовує окупацію Запорізької АЕС з метою шантажу";

закликає притягнути до відповідальності всі ПВК та союзників Росії, які скоюють злочини на території України;

виступає за створення публічного реєстру компаній та фізичних осіб, які працюють в інтересах Росії та причетні до обходу санкцій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна може стати 33 учасником Атлантичного альянсу. Велика Британія заявила про підтримку Києва у цьому питанні за спрощеною процедурою.

Додамо, що у інтерв’ю Новини.LIVE колишній посол України у США Валерій Чалий заявив, що країни НАТО не поспішають давати дозвіл на приєднання України до Альянсу, бо бояться війни з Росією.