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Вступ в НАТО і "формула миру": у ПАРЄ зробили заяву щодо майбутнього України

22 червня 2023 23:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Вступ в НАТО і "формула миру": у ПАРЄ зробили заяву щодо майбутнього України
Засідання Парламентської Асамблеї Ради Європи. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На засіданні Парламентська Асамблея Ради Європи підтримала вступ України в НАТО та українську "формулу миру". В організації заявили, що РФ використовує окупацію ЗАЕС з метою шантажу. 

Про це повідомляє член делегації України в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

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Відповідну резолюцію підтримало 80 членів Асамблеї. 

"Резолюція ПАРЄ щодо Політичних наслідків агресії рф проти України прийнята 80 голосами!" — йдеться у повідомленні Кравчук. 

Про що йдеться в документі

У документі Асамблея: 

  • підтримує створити Реєстр збитків, які завдала РФ агресією проти України;
  • засуджує руйнування Каховської дамби;
  • підтверджує, що російське керівництво "безрозсудно погрожує ядерною війною та використовує окупацію Запорізької АЕС з метою шантажу";
  • закликає притягнути до відповідальності всі ПВК та союзників Росії, які скоюють злочини на території України;
  • виступає за створення публічного реєстру компаній та фізичних осіб, які працюють в інтересах Росії та причетні до обходу санкцій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна може стати 33 учасником Атлантичного альянсу. Велика Британія заявила про підтримку Києва у цьому питанні за спрощеною процедурою.

Додамо, що у інтерв’ю Новини.LIVE колишній посол України у США Валерій Чалий заявив, що країни НАТО не поспішають давати дозвіл на приєднання України до Альянсу, бо бояться війни з Росією. 

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