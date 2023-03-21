Україна отримала від ЄС ще 1,5 млрд євро з макрофінансового пакета

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Сьогодні, 21 березня, Європейський Союз перерахував Україні другий транш допомоги у розмірі 1,5 млрд євро. Відомо, що загальна сума макрофінансового пакета складає 18 млрд євро.

Про це у своєму Twitter розповіла глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Деталі

Президентка Єврокомісії наголосила, що ця фінансова допомога дає Україні можливість працювати, захищати себе та ставить Україну на шлях вступу до ЄС, підтримуючи реформи.

"Сьогодні ми виділили ще 1,5 мільярда євро Україні. Наша підтримка допомагає Україні жити, захищаючись. І впевнено ставить Україну на її шлях до ЄС, підтримуючи реформи – наприклад, ефективне управління та фінансову стабільність. Разом ми пишемо європейське майбутнє України", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс уточнив, що Україна виконала умови для цієї виплати, зокрема призначила очільника Національного антикорупційного бюро.

Нагадаємо, напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума — 350 мільйонів доларів.