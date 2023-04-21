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Стефанчук рассказал, что сделала Украина для членства в ЕС

21 апреля 2023 13:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Стефанчук рассказал, что сделала Украина для членства в ЕС
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: Верховная Рада Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

До декабря прошлого года Верховная Рада Украины приняла все необходимые законы для начала переговоров о полноценном членстве в Европейском Союзе. Отчет о проделанной работе был направлен каждому парламентарию Европейского парламента. 

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Укринформу".

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На следующей неделе состоится саммит глав парламентов стран Евросоюза, где обсуждается вопрос Украины. Парламент Украины стремится подтвердить на уровне мировых парламентов высокий уровень выполнения обязательств по будущему членству в Евросоюзе.

Президент Европейского парламента выразил поддержку стремлениям Украины и подтвердил, что открытие переговоров о полноценном членстве является финишной прямой для вступления Украины в ЕС. В настоящее время Украина активно сотрудничает с Венецианской комиссией, которая приедет в Украину для оценки результатов работы парламента и условий его деятельности.

Относительно членства в НАТО, президент, премьер-министр и глава парламента Украины подписали заявку на членство. Украина сделает все возможное, чтобы на саммите НАТО в июле в Вильнюсе получить положительный ответ на принятие заявки. Сейчас обсуждается этот вопрос с представителями разных парламентов. Предстоит около 20 двусторонних встреч в Праге, в том числе со спикерами европейских парламентов, где вопросы интеграции Украины в ЕС и НАТО будут основными.

Напомним, 21 марта Европейский Союз перечислил Украине второй транш помощи в размере 1,5 млрд евро. Известно, что общая сумма макрофинансового пакета составляет 18 млрд евро.

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