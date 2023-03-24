Украина выполнила 72% условий Соглашения об ассоциации с ЕС: что до сих пор не удалось наладить

Прогресс выполнения Украиной Соглашения об ассоциации за 2022 год увеличился на 9%

Сегодня, 24 марта, обнародован ежегодный отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2022 год. Украина уже выполнила 72% всех обязательств, предусмотренных Соглашением, а общий прогресс выполнения Соглашения за 2022 год увеличился на 9%.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

В каких сферах достигнут наибольший прогресс

Наибольший прогресс достигнут в таких областях: интеллектуальная собственность — 94%, управление государственными финансами — 90%, статистика и обмен информацией — 96%, юстиция, свобода, безопасность, права человека — 91%, гуманитарная политика — 91%.

В каких областях прогресс наименьший

Худший прогресс выполнения — в сферах защиты прав потребителей (48%) и финансового сотрудничества и борьбы с мошенничеством (24%).

Исполнение обязательств

За 2014-2022 годы главные исполнители обязательств согласно Соглашению демонстрируют следующие показатели: Кабинет министров Украины выполнил 70% мероприятий, а также 1% в процессе выполнения, Верховная Рада Украины — 61% мероприятий, другие органы государственной власти выполнили 59% мероприятий.

"Несмотря на полномасштабную войну, мы продолжили активный процесс адаптации украинского законодательства к праву ЕС. Представленный отчет является результатом большой командной работы министерств, парламента и других органов власти, планируем и дальше сохранять высокую динамику евроинтеграционных процессов. Завершаем выполнение рекомендаций Еврокомиссии, которые получили вместе с кандидатством, запустили процедуру селф-скрининга на соответствие украинского законодательства праву ЕС, все эти параллельные процессы призваны ускорить следующий этап — переговоры о членстве в ЕС", — отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Напомним, 21 марта Европейский Союз перечислил Украине второй транш помощи в размере 1,5 млрд евро. Известно, что общая сумма макрофинансового пакета составляет 18 млрд евро.

Также сообщалось, что Украина и ЕС продлили "транспортный безвиз".

Фото: YVES HERMAN/REUTERS