Чи змінить Рада місце роботи через повітряні тривоги: відповідь Стефанчука

Спікер парламенту Руслан Стефанчук. Фото: пресслужба Ради

Верховна Рада продовжить працювати у нинішній будівлі на вулиці Грушевського, 5. Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що жодного переїзду Ради у безпечніше місце наразі не планують. За його словами, рішення про місце роботи парламенту ухвалюватимуть відповідно до потреб держави та оцінок уповноважених служб.

Про це Стефанчук заявив під час засідання Верховної Ради у п’ятницю, 21 серпня, передає Новини.LIVE.

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Рада не переїжджатиме з вулиці Грушевського

Голова парламенту наголосив, що Верховна Рада не має наміру відмежовуватися від суспільства та створювати для себе особливі умови роботи.

"Парламент працював і залишається працювати в будинку Верховної Ради України по вулиці Грушевській, 5", — заявив Стефанчук.

Він додав, що безпековий режим роботи парламенту визначається не публічними припущеннями, а самим парламентом з урахуванням потреб держави та відповідних оцінок уповноважених служб.

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Раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що через часті повітряні тривоги Верховну Раду можуть перенести в інше, безпечніше місце. Стефанчук фактично спростував такі припущення, заявивши, що парламент продовжує працювати у своїй нинішній будівлі.

Як писали Новини.LIVE, у Верховна Рада підтримала законопроєкт, який посилює вимоги до укриттів та контроль за їхнім станом. Захисні споруди планують перевіряти щонайменше раз на місяць, а мобільні укриття офіційно включать до фонду цивільного захисту. Також запроваджується орієнтир у 10 хвилин — саме стільки має бути потрібно людині, щоб дістатися до найближчого доступного укриття.

Також Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє використовувати автобуси, передані Україні як гуманітарну допомогу, для пасажирських перевезень під час воєнного стану. Такий транспорт зможуть залучати на маршрутах загального користування, зокрема для міжміських і приміських перевезень. Зміни також розширюють коло комунальних підприємств та органів влади, які можуть організовувати такі перевезення.