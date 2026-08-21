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Главная Политика Стефанчук рассказал, где в дальнейшем будет работать Верховная Рада

Стефанчук рассказал, где в дальнейшем будет работать Верховная Рада

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 15:18
Изменит ли Рада место работы из-за воздушных тревог: ответ Стефанчука
Спикер парламента Руслан Стефанчук. Фото: пресс-служба Рады

Верховная Рада продолжит работу в нынешнем здании по адресу улица Грушевского, 5. Председатель парламента Руслан Стефанчук заявил, что переезда Рады в более безопасное место пока не планируется. По его словам, решение о месте работы парламента будет приниматься в соответствии с потребностями государства и оценками уполномоченных служб.

Об этом Стефанчук заявил во время заседания Верховной Рады в пятницу, 21 августа, передает Новини.LIVE.

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Рада не будет переезжать с улицы Грушевского

Председатель парламента подчеркнул, что Верховная Рада не намерена отгораживаться от общества и создавать для себя особые условия работы.

"Парламент работал и продолжает работать в здании Верховной Рады Украины по улице Грушевского, 5", — заявил Стефанчук.

Он добавил, что режим безопасности работы парламента определяется не публичными предположениями, а самим парламентом с учетом потребностей государства и соответствующих оценок уполномоченных служб.

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Ранее в СМИ появлялась информация, что из-за частых воздушных тревог Верховную Раду могут перенести в другое, более безопасное место. Стефанчук фактически опроверг такие предположения, заявив, что парламент продолжает работать в своем нынешнем здании.

Как писали Новини.LIVE, Верховная Рада поддержала законопроект, который ужесточает требования к укрытиям и контроль за их состоянием. Защитные сооружения планируют проверять не реже одного раза в месяц, а мобильные укрытия официально включат в фонд гражданской защиты. Также вводится ориентир в 10 минут — именно столько должно потребоваться человеку, чтобы добраться до ближайшего доступного укрытия.

Кроме того, Верховная Рада приняла законопроект, разрешающий использовать автобусы, переданные Украине в качестве гуманитарной помощи, для пассажирских перевозок во время военного положения. Такой транспорт смогут задействовать на маршрутах общего пользования, в частности для междугородних и пригородных перевозок. Изменения также расширяют круг коммунальных предприятий и органов власти, которые могут организовывать такие перевозки.

Верховная Рада Руслан Стефанчук воздушная тревога война в Украине парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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