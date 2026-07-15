Пісня Боже великий, єдиний стала Духовним шімном України

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У середу, 15 липня, Верховна Рада ухвалила постанову про Духовний гімн України "Боже великий, єдиний". Документ офіційно закріплює текст твору та визначає порядок його виконання під час державних, урочистих, громадських і релігійних заходів. Також зміни торкнуться проведення Національного дня молитви.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Духовний гімн виконуватимуть під час публічних заходів

У пояснювальній записці зазначається, що духовний гімн був створений наприкінці XIX століття та протягом десятиліть став одним із символів духовної єдності українців. Його виконували під час національно-визвольних змагань, зберігали в українській діаспорі, а після відновлення незалежності він став невід'ємною частиною державних, військових, пам'ятних і міжконфесійних заходів.

Водночас досі текст духовного гімну не був нормативно закріплений, а порядок його виконання не визначався законодавством. Через це в Україні існували різні практики його використання під час офіційних заходів.

Ухвалена постанова встановлює єдиний підхід до використання духовного гімну. Зокрема, документ передбачає його виконання під час урочистих, державних, громадських, релігійних, культурно-мистецьких, спортивних та інших публічних заходів.

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Крім того, парламент вніс зміни до постанови про Національний день молитви. Відтепер засідання Верховної Ради у цей день розпочинатиметься виконанням Духовного гімну України "Боже великий, єдиний" відповідно до нової постанови.

Автори документа зазначають, що його ухвалення сприятиме збереженню історичної та культурної спадщини України, формуванню єдиної практики виконання духовного гімну, а також зміцненню духовної єдності українського суспільства.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності для працівників територіальних центрів комплектування. Документ пропонує запровадити суворіше покарання за незаконне утримання людей та їхнє насильницьке викрадення, а найсуворіша санкція може сягати 12 років позбавлення волі.

Крім того, парламенту запропонували ухвалити зміни, які дозволять звільняти від кримінальної відповідальності окремих військовослужбовців, що самовільно залишили частину. Водночас така норма поширюватиметься лише на мобілізованих військових і не стосуватиметься осіб, які проходять службу за контрактом.