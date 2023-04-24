Стефанчук подякував Чехії за допомогу у боротьбі з Росією: деталі брифінгу

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що Україна цінує та завжди буде пам’ятати всю допомогу та підтримку, яку надає Чехія у боротьбі з російської агресією. Це відбулося під час спільного брифінгу з Головою Сенату парламенту Чеської Республіки Мілошем Вистрчілом.

Про це повідомляє Укрінформ.

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"Я вдячний голові Сенату парламенту Чеської Республіки за те, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на території нашої держави активно та послідовно обстоює позиції та вживає практичні кроки задля всебічної підтримки України на парламентському рівні", — зазначив Стефанчук.

Голова ВР підкреслив, що торік, коли російські окупанти перебували біля столиці, Голова Сенату парламенту Чеської Республіки Мілош Вистрчіл відвідав Україну, щоб особисто продемонструвати свою непохитну підтримку.

Стефанчук вручив спікеру Сенату Чехії Мілошу Вистрчілу орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня.

"Ця нагорода є найвищим знаком, яким може бути відзначений іноземний громадянин, тому, вручаючи її, хочу висловити слова щирої вдячності від усього народу України. Ця нагорода символізує те, що Україна та українці завжди будуть пам'ятати та будуть вдячні Чехії за підтримку України у боротьбі з російською агресією", – заявив голова ВР.

Своєю чергою Мілош Вистрчіл подякував за таку честь. Він відзначив те, з якою хоробрістю українці борються за свою територію та наголосив, що усвідомлює, що Україна воює також і за Чехію.

"Але хочу підкреслити, що те, що ви мені вручили орден князя Ярослава Мудрого, не сприймаю як особисту нагороду. Вважаю, що це відзнака усього нашого парламенту та усього чеського народу", — сказав він.

Вистрчіл також заявив, що наразі є можливість та нагода допомогти Україні, тож готовий і надалі простягати руку помочі українському народу.

Руслан Стефанчук нагородив Мілоша Вистрчіла орденом Ярослава Мудрого. Фото: Укрінформ

Нагадаємо, що Чехія заявила про готовність осучаснити ще кількадесят танків Т-72 у межах партнерського проєкту зі Сполученими Штатами та Нідерландами для посилення військової підтримки України. Свою заяву країна зробила на засіданні Контактної групи з питань оборони України.