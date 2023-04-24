Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Стефанчук подякував Чехії за допомогу у боротьбі з Росією: деталі брифінгу arrow

Стефанчук подякував Чехії за допомогу у боротьбі з Росією: деталі брифінгу

24 квітня 2023 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Стефанчук подякував Чехії за допомогу у боротьбі з Росією: деталі брифінгу
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що Україна цінує та завжди буде пам’ятати всю допомогу та підтримку, яку надає Чехія у боротьбі з російської агресією. Це відбулося під час спільного брифінгу з Головою Сенату парламенту Чеської Республіки Мілошем Вистрчілом.

Про це повідомляє Укрінформ.

Читайте також:

Стефанчук нагородив Вистрчіла орденом Ярослава Мудрого

"Я вдячний голові Сенату парламенту Чеської Республіки за те, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на території нашої держави активно та послідовно обстоює позиції та вживає практичні кроки задля всебічної підтримки України на парламентському рівні", — зазначив Стефанчук.

Голова ВР підкреслив, що торік, коли російські окупанти перебували біля столиці, Голова Сенату парламенту Чеської Республіки Мілош Вистрчіл відвідав Україну, щоб особисто продемонструвати свою непохитну підтримку.

Стефанчук вручив спікеру Сенату Чехії Мілошу Вистрчілу орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня.

"Ця нагорода є найвищим знаком, яким може бути відзначений іноземний громадянин, тому, вручаючи її, хочу висловити слова щирої вдячності від усього народу України. Ця нагорода символізує те, що Україна та українці завжди будуть пам'ятати та будуть вдячні Чехії за підтримку України у боротьбі з російською агресією", – заявив голова ВР.

Своєю чергою Мілош Вистрчіл подякував за таку честь. Він відзначив те, з якою хоробрістю українці борються за свою територію та наголосив, що усвідомлює, що Україна воює також і за Чехію.

"Але хочу підкреслити, що те, що ви мені вручили орден князя Ярослава Мудрого, не сприймаю як особисту нагороду. Вважаю, що це відзнака усього нашого парламенту та усього чеського народу", — сказав він.

Вистрчіл також заявив, що наразі є можливість та нагода допомогти Україні, тож готовий і надалі простягати руку помочі українському народу. 

 

null
Руслан Стефанчук нагородив Мілоша Вистрчіла орденом Ярослава Мудрого. Фото: Укрінформ

Нагадаємо, що Чехія заявила про готовність осучаснити ще кількадесят танків Т-72 у межах партнерського проєкту зі Сполученими Штатами та Нідерландами для посилення військової підтримки України. Свою заяву країна зробила на засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Новина з відео

15:00 Схиляв до інтиму в обмін на кар'єру: Потап зраджував Насті Каменських з молодою красунею?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB