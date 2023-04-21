Стефанчук похвалив перший саміт Кримської платформи й анонсував дату проведення другого

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Фото: "Укрінформ"

Перший саміт Міжнародної кримської платформи став одним із найуспішніших парламентських заходів у світі за останні роки. Другий саміт відбудеться восени 2023 року.

Про це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив у інтерв’ю виданню "Укрінформ".

Читайте також:

Успіх першого міжнародного саміту

За словами Стефанчука, жовтневий саміт Міжнародної кримської платформи став одним із найуспішніших парламентських самітів у світі за останні роки.

"Було дуже велике представництво, що свідчить про шалений рівень зацікавленості в розв’язанні цього питання у світі. Тому що йдеться не лише про Крим. Це про повагу до територіальної цілісності кожної країни", — наголосив спікер Верховної Ради.

Розвивати перемогу

Руслан Стефанчук зазначив, що цей успіх необхідно розвивати, чим українська влада і займається.

"Окрім того, обговорюємо з представниками парламентів держав-учасниць створення спеціальних міжфракційних об’єднань у їхніх парламентах, які займатимуться організацією другого саміту Міжнародної кримської платформи", — пояснив голова ВР.

Коли пройде другий саміт

За словами спікера парламенту, другий міжнародний саміт відбудеться орієнтовно наприкінці жовтня поточного року.

"Ми маємо зробити його не менш важливим і помітним у світі, аніж перший", — запевнив Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, у квітні Україна ініціювала Першу Чорноморську безпекову конференцію, на якій було презентовано дослідження про конфігурацію безпеки регіону Чорного та Азовського морів, а також проведено дискусії на теми кібервійни та інформаційної війни.