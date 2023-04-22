Чехія заявила про готовність розширення програми модернізації танків Т-72: подробиці

Модернізовані танки Т-72. Фото: УНІАН

Чехія заявила про готовність осучаснити ще кількадесят танків Т-72 у межах партнерського проєкту зі Сполученими Штатами та Нідерландами для посилення військової підтримки України. Свою заяву країна зробила на засіданні Контактної групи з питань оборони України в п'ятницю, 21 квітня.

Про це повідомляє Європейська правда.

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Заступник чеського міністра оборони Даніель Блажковець заявив, що Чехія поєднує кілька методів надання допомоги Україні: використання своїх армійських запасів із технікою та іншими матеріалами, закупівля додаткової техніки з державних коштів для передачі її Україні, спільні збори коштів з іншими країнами тощо.

Також повідомляється, що в межах тристороннього проєкту зі США та Нідерландами з постачання понад 90 модернізованих танків Т-72 Україна вже отримала 37, "і щомісяця до них додається ще більше".

"Ми пропонуємо збільшити темпи виробництва ще на десятки (танків. — Ред), якщо партнери зацікавлені у фінансуванні цього проекту", — зазначив директор Агентства міжурядової оборонної співпраці Чехії (AMOS) Алеш Витечка.

Нагадаємо, що вчора, 21 квітня, відбулось засідання "Рамштайну". Україна отримає ракети до комплексів протиповітряної оборони та іншого важкого озброєння.

Також додамо, що спільнота NAFO Fellas за 6 тижнів зібрала кошти на дрони для ГУР. Їх вистачить на придбання понад 240 дронів для українських розвідників.