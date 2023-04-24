Стефанчук поблагодарил Чехию за помощь в борьбе с Россией: детали брифинга

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Украина ценит и всегда будет помнить всю помощь и поддержку, оказываемую Чехией в борьбе с российской агрессией. Это произошло во время совместного брифинга с Главой Сената парламента Чешской Республики Милошем Выстрчилом.

Об этом сообщает Укринформ.

Читайте также:

Стефанчук наградил Выстрчила орденом Ярослава Мудрого

"Я благодарен главе Сената парламента Чешской Республики за то, что с начала полномасштабного вторжения России на территории нашего государства активно и последовательно отстаивает позиции и предпринимает практические шаги для всесторонней поддержки Украины на парламентском уровне", — отметил Стефанчук.

Глава ВР подчеркнул, что в прошлом году, когда российские оккупанты находились возле столицы, Глава Сената парламента Чешской Республики Милош Выстрчил посетил Украину, чтобы лично продемонстрировать свою непреклонную поддержку.

Стефанчук вручил спикеру Сената Чехии Милошу Выстрчилу орден князя Ярослава Мудрого ІІ степени.

"Эта награда является самым высоким знаком, которым может быть отмечен иностранный гражданин, поэтому, вручая ее, хочу выразить слова искренней благодарности от всего народа Украины. Эта награда символизирует то, что Украина и украинцы всегда будут помнить и будут благодарны Чехии за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией", — заявил глава ВР.

В свою очередь Милош Выстрчил поблагодарил за такую честь. Он отметил, с какой храбростью украинцы борются за свою территорию и подчеркнул, что осознает, что Украина воюет также и за Чехию.

"Хочу подчеркнуть, что то, что вы мне вручили орден князя Ярослава Мудрого, не воспринимаю как личную награду. Считаю, что это знак всего нашего парламента и всего чешского народа", — сказал он.

Выстрчил также заявил, что сейчас есть возможность и возможность помочь Украине, поэтому готов и дальше протягивать руку помощи украинскому народу.

Руслан Стефанчук наградил Милоша Выстрчила орденом Ярослава Мудрого. Фото: Укринформ

Напомним, что Чехия заявила о готовности осовременить еще несколько десятков танков Т-72 в рамках партнерского проекта с Соединенными Штатами и Нидерландами для усиления военной поддержки Украины. Свое заявление страна сделала на заседании Контактной группы по обороне Украины.