Фінансування України на 2027 рік: Стефанчук готує нараду в Раді

Спікер парламенту Руслан Стефанчук. Фото: Руслан Стефанчук/Facebook

У Верховній Раді 8 жовтня проведуть нараду щодо плану фінансування України на 2027 рік. За словами голови парламенту Руслана Стефанчука, зустріч відбудеться вранці в Києві, а напередодні питання фінансування також обговорюватимуть на нараді під головуванням президента.

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Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці під час візиту до Львова.

Стефанчук розповів, звідки Україна братиме кошти у 2027 році

За словами спікера, наразі перед українською владою стоять два основні завдання. Перше — знайти додаткові ресурси для фінансування потреб 2026 року, зокрема за рахунок економії коштів, а друге — сформувати план фінансової підтримки України на наступний рік.

"Перше — визначаємо, як дофінансувати цей рік. Ми маємо знайти за рахунок економії інших коштів дофінансування цього року і, друге, сформувати план підтримки України на наступний рік", — сказав Стефанчук.

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Він зазначив, що українська переговорна команда також проводитиме зустрічі з представниками Європейського Союзу. Йдеться, зокрема, про погодження законодавчих змін, які Україна має ухвалити, та пов’язаного з ними фінансування на 2027 рік.

Стефанчук наголосив, що запропоновані зміни мають бути пов’язані з євроінтеграцією та впровадженням в Україні європейських стандартів.

"Мій інтерес, щоб всі ці закони наближали Україну до Європейського Союзу. Не були якимись екзотичними випадками, а реальними стандартами, які нам треба впровадити в законодавство України", — зазначив голова Ради.

Він додав, що під час підготовки законодавчих змін варто зосередитися на тих рішеннях, які необхідні для виконання Україною євроінтеграційних зобов’язань.

"Саме тому буквально завтра о дев’ятій з копійками я збираю велику нараду в Києві, де ми повинні це все зробити", — сказав Стефанчук.

Як писали Новини.LIVE, Руслан Стефанчук також заявив, що опозиційні депутати масово подають до законопроєктів поправки, створені за допомогою штучного інтелекту. За його словами, до одного документа можуть додавати близько тисячі таких пропозицій, кожну з яких парламентський комітет має розглянути. Стефанчук зазначив, що це створює додаткове навантаження на комітети та є однією з причин необхідності часу між пленарними засіданнями.

Також, за словами Стефанчука, у новому Цивільному кодексі України планують запровадити норму "антиокупас" для посилення захисту майна українців на тимчасово окупованих територіях. Вона має чітко розмежувати право власності та фактичне володіння, щоб окупація або тривале користування майном не могли стати підставою для набуття права на нього. Окремі положення також стосуватимуться майна внутрішньо переміщених осіб, яке залишилося на окупованих територіях.