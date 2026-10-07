Финансирование Украины на 2027 год: Стефанчук готовит совещание в Раде

Спикер парламента Руслан Стефанчук. Фото: Руслан Стефанчук/Facebook

8 октября в Верховной Раде состоится совещание по плану финансирования Украины на 2027 год. По словам спикера парламента Руслана Стефанчука, встреча пройдет утром в Киеве, а накануне вопрос финансирования также будет обсуждаться на совещании под председательством президента.

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Об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке во время визита во Львов.

Стефанчук рассказал, откуда Украина будет получать средства в 2027 году

По словам спикера, сейчас перед украинскими властями стоят две основные задачи. Первая — найти дополнительные ресурсы для финансирования потребностей 2026 года, в частности за счет экономии средств, а вторая — сформировать план финансовой поддержки Украины на следующий год.

"Во-первых, мы определяем, как дофинансировать этот год. Нам нужно найти средства для дофинансирования этого года за счет экономии других средств и, во-вторых, сформировать план поддержки Украины на следующий год", — сказал Стефанчук.

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Он отметил, что украинская переговорная команда также будет проводить встречи с представителями Европейского Союза. Речь идет, в частности, о согласовании законодательных изменений, которые Украина должна принять, и связанного с ними финансирования на 2027 год.

Стефанчук подчеркнул, что предлагаемые изменения должны быть связаны с евроинтеграцией и внедрением в Украине европейских стандартов.

"Мне важно, чтобы все эти законы приближали Украину к Европейскому Союзу. Чтобы они не были какими-то экзотическими исключениями, а представляли собой реальные стандарты, которые нам необходимо внедрить в законодательство Украины", — отметил председатель Рады.

Он добавил, что при подготовке законодательных изменений следует сосредоточиться на тех решениях, которые необходимы для выполнения Украиной евроинтеграционных обязательств.

"Именно поэтому буквально завтра в девять с копейками я созываю большое совещание в Киеве, где мы должны все это сделать", — сказал Стефанчук.

Как писали Новини.LIVE, Руслан Стефанчук также заявил, что оппозиционные депутаты массово подают к законопроектам поправки, созданные с помощью искусственного интеллекта. По его словам, к одному документу могут добавляться около тысячи таких предложений, каждое из которых должен рассмотреть парламентский комитет. Стефанчук отметил, что это создает дополнительную нагрузку на комитеты и является одной из причин необходимости перерыва между пленарными заседаниями.

Кроме того, по словам Стефанчука, в новом Гражданском кодексе Украины планируется ввести норму "антиокупас" для усиления защиты имущества украинцев на временно оккупированных территориях. Она должна четко разграничить право собственности и фактическое владение, чтобы оккупация или длительное пользование имуществом не могли стать основанием для приобретения права на него. Отдельные положения также будут касаться имущества внутренне перемещенных лиц, оставшегося на оккупированных территориях.