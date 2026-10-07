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Головна Політика Нардепи подають поправки, створені ШІ: Стефанчук пояснив наслідки

Нардепи подають поправки, створені ШІ: Стефанчук пояснив наслідки

Ua ru
7 жовтня 2026 14:22
Репортаж
Стефанчук заявив про тисячі поправок від опозиції, створених ШІ
Голова ВР Руслан Стефанчук. Фото: Руслан Стефанчук/Facebook

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що частина опозиційних депутатів масово подає поправки до законопроєктів, створені за допомогою штучного інтелекту. За його словами, до одного законопроєкту можуть подавати близько тисячі таких пропозицій. Кожну з них профільний комітет парламенту має опрацювати.

Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці під час візиту до Львова.

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Стефанчук пояснив, навіщо Раді більше часу між пленарними засіданнями

"Велика кількість депутатів з опозиції просто спамлять поправками, які створює штучний інтелект. До кожного закону додають тисячу поправок, але зі всіх поправок повинен розглянути комітет", — сказав спікер.

За словами Стефанчука, така кількість поправок створює додаткове навантаження на парламентські комітети, оскільки вони не можуть просто залишити їх без розгляду. Водночас він зазначив, що зараз депутати мають працювати не лише над законопроєктами, а й над питаннями, пов’язаними з державним бюджетом.

"Ви знаєте, що ми зараз знаходимося проти бюджету, це, до речі, ще одна відповідь на питання, чому повинна бути більша частина між засіданнями, тому що зараз всі працюють в бюджету", — зазначив Стефанчук.

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Він додав, що проміжок між пленарними засіданнями потрібен парламенту для опрацювання великого масиву документів і поправок. При цьому остаточне рішення щодо кожної законодавчої пропозиції ухвалюється відповідно до встановленої парламентської процедури.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Стефанчук повідомив, що у новому Цивільному кодексі України планують запровадити норму "антиокупас", яка має посилити захист права власності українців на тимчасово окупованих територіях. Вона передбачатиме, що саме володіння майном не дає права власності на нього, а пріоритет матиме законний власник. Окремі положення також хочуть передбачити для майна внутрішньо переміщених осіб. 

Також раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Верховній Раді пропонують змінити порядок роботи парламенту під час повітряних тривог. За проєктом постанови, депутати матимуть до 10 хвилин, щоб перейти до укриття, після чого засідання зможе продовжитися там із реєстрацією, виступами та голосуванням через електронну систему. Якщо тривога завершиться під час розгляду питань порядку денного, депутати зможуть продовжити роботу в укритті до завершення засідання. 

Верховна Рада Руслан Стефанчук штучний інтелект народні депутати бюджет
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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