"Стане коротше": Кулеба про шлях України до НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: Дмитро Кулеба

Глава зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба висловив упевненість, що після низки закордонних поїздок Президента Володимира Зеленського шлях України до членства в НАТО скоротиться. Щобільше, вже ухвалено кілька ключових для України та НАТО рішень.

Про це Кулеба повідомив у соцмережах.

Читайте також:

Шлях України до НАТО

За словами міністра, після саміту шлях України до вступу до Альянсу значно скоротиться.

"Це дуже важливий результат, про який нам, як і в багатьох інших випадках, говорили, що цього не буде, а ми разом із найближчими партнерами це зробили", — наголосив Кулеба.

Однак, як він зазначив, залишається питання, яке може прискорити цей процес — відсутність ясності з приводу запрошення України до приєднання.

"Для НАТО втратити цю можливість означатиме зробити подарунок Путіну в момент, коли його потрібно дотискати на всіх фронтах", — додав Кулеба.

Нагадаємо, що вчора, 4 липня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, лідери говорили про очікування від саміту НАТО та наближення України до Альянсу.

Також ми писали, що напередодні майбутнього 11-12 липня у столиці Литви — Вільнюсі саміту Північноатлантичного альянсу держави-члени подбали про надійний захист міста. Це викликано тим, що до кордонів Росії та Білорусі досить близько, що ставить під сумнів безпеку більшості лідерів альянсу разом із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.