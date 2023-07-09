Страны обеспечили надежную безопасность саммита НАТО в Вильнюсе: кто какое оружие предоставил

Военные стран-членов Североатлантического союза, обеспечивающие безопасность во время саммита НАТО в Вильнюсе. Фото: twitter.com/a_anusauskas

Накануне предстоящего 11-12 июля в столице Литвы — Вильнюсе саммита Североатлантического альянса государства-члены позаботились о надежной защите города. Это вызвано тем, что к границам России и Беларуси достаточно близко, что подвергает сомнению безопасность большинства лидеров альянса вместе с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Об этом сообщает Reuters.

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Так отмечается, что беспрецедентные меры безопасности связаны с тем, что саммит состоится в непосредственной близости к границе Литвы с Беларусью — на расстоянии около 30 км. Кроме того, до российской Калининградской области тоже недалеко — 150 км.

Именно поэтому государства-члены НАТО направили для охраны саммита около тысячи военнослужащих — в дополнение к литовским силам, а также обеспечили надежную защиту воздушного пространства с помощью систем ПВО.

"Было бы более чем безответственно покинуть наше воздушное пространство недостаточно защищенным в то время как на саммит прибудут Байден и лидеры еще 40 стран", — отметил президент Литвы Гитанас Науседа.

Какое оружие предоставили страны для обеспечения безопасности саммита НАТО

Отмечается, что Германия развернула 12 ракетных установок Patriot, которые используются для перехвата баллистических и крылатых ракет или боевых самолетов.

"Испания привезла систему противовоздушной обороны NASAMS, Франция посылает самоходные гаубицы Caesar, Франция, Финляндия и Дания базируют военные самолеты в Литве, а Великобритания и Франция предоставляют средства борьбы с беспилотниками. Польша и Германия направили вертолетные силы спецоперации", — заявили в издании.

Кроме того, некоторые принимают меры по противодействию любым возможным химическим, биологическим, радиологическим и ядерным атакам.

Вопрос создания постоянной ПВО в странах Балтии

Для Науседы усилия союзников по обеспечению безопасности воздуха во время встречи лидеров означают срочную необходимость создания постоянной противовоздушной обороны НАТО в странах Балтии.

"Мы думаем о том, что произойдет по завершении саммита, и мы будем работать с союзниками, чтобы создать ротационные силы для постоянной охраны воздуха", — отметил Науседа.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к саммиту НАТО в Вильнюсе. Это подтвердил генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.