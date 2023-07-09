Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Страны обеспечили надежную безопасность саммита НАТО в Вильнюсе: кто какое оружие предоставил arrow

Страны обеспечили надежную безопасность саммита НАТО в Вильнюсе: кто какое оружие предоставил

9 июля 2023 01:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Страны обеспечили надежную безопасность саммита НАТО в Вильнюсе: кто какое оружие предоставил
Военные стран-членов Североатлантического союза, обеспечивающие безопасность во время саммита НАТО в Вильнюсе. Фото: twitter.com/a_anusauskas
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Накануне предстоящего 11-12 июля в столице Литвы — Вильнюсе саммита Североатлантического альянса государства-члены позаботились о надежной защите города. Это вызвано тем, что к границам России и Беларуси достаточно близко, что подвергает сомнению безопасность большинства лидеров альянса вместе с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Надежная защита саммита НАТО связана с тем, что Россия может атаковать

Так отмечается, что беспрецедентные меры безопасности связаны с тем, что саммит состоится в непосредственной близости к границе Литвы с Беларусью — на расстоянии около 30 км. Кроме того, до российской Калининградской области тоже недалеко — 150 км.

Именно поэтому государства-члены НАТО направили для охраны саммита около тысячи военнослужащих — в дополнение к литовским силам, а также обеспечили надежную защиту воздушного пространства с помощью систем ПВО.

"Было бы более чем безответственно покинуть наше воздушное пространство недостаточно защищенным в то время как на саммит прибудут Байден и лидеры еще 40 стран", — отметил президент Литвы Гитанас Науседа.

Какое оружие предоставили страны для обеспечения безопасности саммита НАТО

Отмечается, что Германия развернула 12 ракетных установок Patriot, которые используются для перехвата баллистических и крылатых ракет или боевых самолетов.

"Испания привезла систему противовоздушной обороны NASAMS, Франция посылает самоходные гаубицы Caesar, Франция, Финляндия и Дания базируют военные самолеты в Литве, а Великобритания и Франция предоставляют средства борьбы с беспилотниками. Польша и Германия направили вертолетные силы спецоперации", — заявили в издании.

Кроме того, некоторые принимают меры по противодействию любым возможным химическим, биологическим, радиологическим и ядерным атакам.

Вопрос создания постоянной ПВО в странах Балтии

Для Науседы усилия союзников по обеспечению безопасности воздуха во время встречи лидеров означают срочную необходимость создания постоянной противовоздушной обороны НАТО в странах Балтии.

"Мы думаем о том, что произойдет по завершении саммита, и мы будем работать с союзниками, чтобы создать ротационные силы для постоянной охраны воздуха", — отметил Науседа.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к саммиту НАТО в Вильнюсе. Это подтвердил генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз