"Станет короче": Кулеба про путь Украины в НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: Дмитрий Кулеба

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что после ряда зарубежных поездок Президента Владимира Зеленского путь Украины к членству в НАТО сократится. Более того, уже принято несколько ключевых для Украины и НАТО решений.

Об этом Кулеба сообщил в соцсетях.

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По словам министра, после саммита путь Украины к вступлению в Альянс значительно сократится.

"Это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали" – подчеркнул Кулеба.

Однако, как он отметил, что остается вопрос, который может ускорить этот процесс — отсутствие ясности по поводу приглашения Украины к присоединению.

"Для НАТО потерять эту возможность будет означать сделать подарок Путину в момент, когда его нужно дожимать на всех фронтах" —– добавил Кулеба.

Напомним, что вчера, 4 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, лидеры говорили об ожиданиях от саммита НАТО и приближении Украины к Альянсу.

Также мы писали, что накануне предстоящего 11-12 июля в столице Литвы — Вильнюсе саммита Североатлантического альянса государства-члены позаботились о надежной защите города. Это вызвано тем, что к границам России и Беларуси достаточно близко, что подвергает сомнению безопасность большинства лидеров альянса вместе с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.