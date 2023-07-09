Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow "Станет короче": Кулеба про путь Украины в НАТО arrow

"Станет короче": Кулеба про путь Украины в НАТО

9 июля 2023 10:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Станет короче": Кулеба про путь Украины в НАТО
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: Дмитрий Кулеба
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что после ряда зарубежных поездок Президента Владимира Зеленского путь Украины к членству в НАТО сократится. Более того, уже принято несколько ключевых для Украины и НАТО решений.

Об этом Кулеба сообщил в соцсетях.

Читайте также:

Путь Украины в НАТО

По словам министра, после саммита путь Украины к вступлению в Альянс значительно сократится. 

"Это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали" – подчеркнул Кулеба.

Однако, как он отметил, что остается вопрос, который может ускорить этот процесс отсутствие ясности по поводу приглашения Украины к присоединению.

"Для НАТО потерять эту возможность будет означать сделать подарок Путину в момент, когда его нужно дожимать на всех фронтах" —– добавил Кулеба.

Напомним, что вчера, 4 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, лидеры говорили об ожиданиях от саммита НАТО и приближении Украины к Альянсу.

Также мы писали, что накануне предстоящего 11-12 июля в столице Литвы — Вильнюсе саммита Североатлантического альянса государства-члены позаботились о надежной защите города. Это вызвано тем, что к границам России и Беларуси достаточно близко, что подвергает сомнению безопасность большинства лидеров альянса вместе с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз