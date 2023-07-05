На саммите НАТО объявят такие обязательства, которые не разочаруют Украину, — Науседа
Решения, которые будут объявлены на саммите НАТО в Вильнюсе, не разочаруют Украину. Часть членов НАТО готовится предоставить гарантии безопасности Украине.
Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
Что Украина услышит на саммите НАТО
Гитанас Науседа прокомментировал ситуацию вокруг саммита НАТО, который пройдет в столице Литвы в Вильнюсе.
"Я чувствую, что мы все-таки найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем мы привыкли говорить", — заявил президент Литвы.
Детали от Науседы
Гитанас Науседа заявил, что часть стран-членов НАТО прибудет в Вильнюс с обязательствами предоставить гарантии безопасности Украине.
Кроме того, уже существует договоренность о создании совета Украина-НАТО для усиления интеграции Украины в Североатлантический альянс.
"Президент Зеленский — я надеюсь, он приедет на саммит — получит, возможно, не все из того, на что рассчитывает в своих максимальных планах, но точно получит многое", — подчеркнул литовский лидер.
Напомним, что вчера, 4 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, лидеры говорили об ожиданиях от саммита НАТО и приближении Украины к Альянсу.