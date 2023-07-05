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На саммите НАТО объявят такие обязательства, которые не разочаруют Украину, — Науседа

5 июля 2023 13:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
На саммите НАТО объявят такие обязательства, которые не разочаруют Украину, — Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: Reuters/Kenzo Tribouillard
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Решения, которые будут объявлены на саммите НАТО в Вильнюсе, не разочаруют Украину. Часть членов НАТО готовится предоставить гарантии безопасности Украине.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

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Гитанас Науседа прокомментировал ситуацию вокруг саммита НАТО, который пройдет в столице Литвы в Вильнюсе.

"Я чувствую, что мы все-таки найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем мы привыкли говорить", — заявил президент Литвы.

Детали от Науседы

Гитанас Науседа заявил, что часть стран-членов НАТО прибудет в Вильнюс с обязательствами предоставить гарантии безопасности Украине.

Кроме того, уже существует договоренность о создании совета Украина-НАТО для усиления интеграции Украины в Североатлантический альянс.

"Президент Зеленский — я надеюсь, он приедет на саммит — получит, возможно, не все из того, на что рассчитывает в своих максимальных планах, но точно получит многое", — подчеркнул литовский лидер.

Напомним, что вчера, 4 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, лидеры говорили об ожиданиях от саммита НАТО и приближении Украины к Альянсу.

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