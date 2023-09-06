Блінкен відвідає Київ з робочим візитом: ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський та держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Новини.LIVE

Політолог Петро Олещук та кандидат філософських наук, доктор політичних наук і професор Леонід Чупрій стали гостями ефіру Новини.LIVE. Вони обговорять візит державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена у Київ сьогодні, 6 вересня.

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Ефір Новини.LIVE

Олещук та Чупрій також поговорять про рішення ВРУ про повернення електронного декларування для депутатів та чиновників. Варто зазначити, що нардепи не проголосували за правку, яка передбачала оприлюднення декларацій чиновників негайно.

Гості ефіру Новини.LIVE обговорять західних політиків, які намагаються догодити Путіну та цим допомагають автократичним режимам захоплювати владу у світі.

Нагадаємо, 29 серпня державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен оголосив новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума — 250 млн доларів.

Також ми писали, що нещодавно голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, навіщо і як повертати декларування доходів чиновників під час війни.

Додамо, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія обіцяє оприлюднити свою електронну декларацію. Зробити він це хоче попри те, що у ВР не підтримала цю правку до законопроєкту #9534 про відновлення декларування.