Блінкен у Києві може оголосити про нову допомогу на мільярд доларів, — CNN
У середу, 6 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав до Києва для зустрічі з найвищим українським керівництвом, включаючи главу держави Володимира Зеленського та главу МЗС України Дмитра Кулебу. У рамках свого візиту він може оголосити про додаткове фінансування для України на понад мільярд доларів.
Про це пише CNN.
Що відомо про візит Блінкена до Києва
Повідомляється, що візит Блінкена пов'язаний з тим, що український контрнаступ не досяг очікуваних результатів.
Також у повідомленні зазначається, що Блінкен підтвердить наміри США виділити Україні додаткові кошти у розмірі понад 1 мільярд доларів, як повідомило джерело з Держдепартаменту.
Ентоні Блінкен прибув до столиці України з Польщі потягом, що стало стандартом для багатьох вищих посадових осіб, які відвідують регіон, серед яких президент США Джо Байден, який був тут у лютому. Це вже втретє, коли Блінкен відвідує Київ після початку великомасштабних бойових дій Росії.
Крім того, держсекретар у квітні 2022 року він разом із головою Пентагону Ллойдом Остіном відвідав Україну невдовзі після виведення російських військ із районів біля Києва. У вересні того ж року він знову приїжджав, цього разу через активні військові дії в Харківській області.
Нагадаємо, що 6 вересня в українську столицю з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. У нього запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Також ми повідомляли, що 29 серпня Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет воєнної допомоги для України. Його загальна сума — 250 млн доларів.