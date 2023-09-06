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Блінкен у Києві може оголосити про нову допомогу на мільярд доларів, — CNN

6 вересня 2023 12:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Блінкен у Києві може оголосити про нову допомогу на мільярд доларів, — CNN
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У середу, 6 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав до Києва для зустрічі з найвищим українським керівництвом, включаючи главу держави Володимира Зеленського та главу МЗС України Дмитра Кулебу. У рамках свого візиту він може оголосити про додаткове фінансування для України на понад мільярд доларів.

Про це пише CNN.

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Що відомо про візит Блінкена до Києва

Повідомляється, що візит Блінкена пов'язаний з тим, що український контрнаступ не досяг очікуваних результатів.

Також у повідомленні зазначається, що Блінкен підтвердить наміри США виділити Україні додаткові кошти у розмірі понад 1 мільярд доларів, як повідомило джерело з Держдепартаменту.

Ентоні Блінкен прибув до столиці України з Польщі потягом, що стало стандартом для багатьох вищих посадових осіб, які відвідують регіон, серед яких президент США Джо Байден, який був тут у лютому. Це вже втретє, коли Блінкен відвідує Київ після початку великомасштабних бойових дій Росії.

Крім того, держсекретар у квітні 2022 року він разом із головою Пентагону Ллойдом Остіном відвідав Україну невдовзі після виведення російських військ із районів біля Києва. У вересні того ж року він знову приїжджав, цього разу через активні військові дії в Харківській області.

Нагадаємо, що 6 вересня в українську столицю з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. У нього запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Також ми повідомляли, що 29 серпня Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет воєнної допомоги для України. Його загальна сума — 250 млн доларів.

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