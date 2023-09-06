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Стало известно, с какой целью Блинкен прибыл в Киев

6 сентября 2023 13:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Стало известно, с какой целью Блинкен прибыл в Киев
Голова МИД Дмитрий Кулеба приветствует Госсекретаря США Энтони Блинкена в Киеве 6 сентября. Фото: CNN
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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев 6 сентября, чтобы ознакомиться со всеми подробностями контрнаступления ВСУ. Он отметил, что американские чиновники внимательно следят за происходящим на фронте и видят прогресс украинской армии.

Об этом сообщает CNN.

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Визит Блинкена в Киев 6 сентября

Как известно, на фоне контрнаступления ВСУ и успехов на юге страны Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев, чтобы ознакомиться со всеми деталями наступательных действий Украины.

Несмотря на критику контрнаступления ВСУ некоторых официальных лиц США Блинкен заявил, что сейчас подходящее время "прийти и оценить", как происходит контрнаступление.

"Мы хотим увидеть, услышать, как они собираются продвигаться вперед в ближайшие недели. США видят, что страна добилась некоторых впечатляющих успехов, в частности, на юге", — сказал чиновник.

Отмечается, что по приезде Блинкен посетил военное кладбище, где возложил венок в честь погибших воинов Украины. Позже у него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским, от которого можно ожидать отчет из первых уст об усилиях Украины вернуть земли вокруг восточного города Бахмут.

Напомним, 6 сентября Энтони Блинкен прибыл в Киев. У него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что в рамках своего визита он может объявить о дополнительном финансировании для Украины более миллиарда долларов.

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