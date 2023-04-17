Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Стало відомо, що заважає Китаю зараз напасти на Тайвань arrow

Стало відомо, що заважає Китаю зараз напасти на Тайвань

17 квітня 2023 15:10
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Озвучено два головні стримуючі фактори для Китаю від нападу на Тайвань
Армія Китаю на морських навчаннях. Фото: mod.gov.cn
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Військова не готовність й економічна залежність від Заходу. Це — головні чинники, які сьогодні стримують Китай від його вторгнення на Тайвань.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив політолог, директор Центру прикладних політологічних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Читайте також:
Володимир Фесенко
Володимир Фесенко. Фото: УНІАН

"Є ще в нього не належна військова підготовка, економічна залежність від Заходу. Тому Китай буде ще готуватися, перш, ніж розпочати якісь активні агресивні дії", — сказав Фесенко. 

За його словами, сьогодні Китай у своїх заявах певною мірою копіює риторику Путіна.

"Я б так сказав, він використовує методику шантажу, залякування  погрози військовою силою", — зауважив політолог.

При цьому він зазначив, що ця войовнича риторика Китаю на адресу Тайваню вона — в його стилі. 

До речі, пояснив Фесенко, риторика була така сама в 50-ті роки минулого століття. Просто зараз це більш серйозно. 

Між тим, на думку політичного аналітика, існує ризик того, що Китай поступово посилюватиме воєнний тиск або навіть спробувати робити певну блокаду. 

"Однак, здається поки що, якщо Китай це буде робити, то не зараз а трохи пізніше", — резюмував Фесенко.

Що сказав Сі

Лідер Компартії Китаю Сі Цзіньпін закликав збройні сили країни "посилити військову підготовку, орієнтовану на реальні бойові дії".

Як діє Китай

Китай заявив, що імітує точні удари по ключових цілях на Тайвані, оскільки військові навчання, розпочаті у відповідь на зустріч президента острова зі спікером Палати представників Конгресу США, тривають вже другий день. Програмні навчання включали "тактичні маневри" китайського флоту.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB