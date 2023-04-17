Озвучено два головні стримуючі фактори для Китаю від нападу на Тайвань

Армія Китаю на морських навчаннях. Фото: mod.gov.cn

Військова не готовність й економічна залежність від Заходу. Це — головні чинники, які сьогодні стримують Китай від його вторгнення на Тайвань.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив політолог, директор Центру прикладних політологічних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Читайте також:

Володимир Фесенко. Фото: УНІАН

"Є ще в нього не належна військова підготовка, економічна залежність від Заходу. Тому Китай буде ще готуватися, перш, ніж розпочати якісь активні агресивні дії", — сказав Фесенко.

За його словами, сьогодні Китай у своїх заявах певною мірою копіює риторику Путіна.

"Я б так сказав, він використовує методику шантажу, залякування погрози військовою силою", — зауважив політолог.

При цьому він зазначив, що ця войовнича риторика Китаю на адресу Тайваню вона — в його стилі.

До речі, пояснив Фесенко, риторика була така сама в 50-ті роки минулого століття. Просто зараз це більш серйозно.

Між тим, на думку політичного аналітика, існує ризик того, що Китай поступово посилюватиме воєнний тиск або навіть спробувати робити певну блокаду.

"Однак, здається поки що, якщо Китай це буде робити, то не зараз а трохи пізніше", — резюмував Фесенко.

Що сказав Сі

Лідер Компартії Китаю Сі Цзіньпін закликав збройні сили країни "посилити військову підготовку, орієнтовану на реальні бойові дії".

Як діє Китай

Китай заявив, що імітує точні удари по ключових цілях на Тайвані, оскільки військові навчання, розпочаті у відповідь на зустріч президента острова зі спікером Палати представників Конгресу США, тривають вже другий день. Програмні навчання включали "тактичні маневри" китайського флоту.