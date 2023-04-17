Озвучено два главных сдерживающих фактора для Китая от нападения на Тайвань.

Армия Китая на морских учениях. Фото: mod.gov.cn

Военная не готовность и экономическая зависимость от Запада. Это — главные факторы, которые сегодня сдерживают Китай от вторжения на Тайвань.

Такое мнение в комментарии Новости. LIVE высказал политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Владимир Фесенко. Фото: УНИАН

"Есть у него еще не надлежащая военная подготовка, экономическая зависимость от Запада. Поэтому Китай будет еще готовиться, прежде чем начать какие-то активные агрессивные действия", — сказал Фесенко.

По его словам, сегодня Китай в своих заявлениях в определенной степени копирует риторику Путина.

"Я бы так сказал, он использует методику шантажа, запугивание угрозы военной силой", — отметил политолог.

При этом он отметил, что эта воинственная риторика Китая в адрес Тайваня — в его стиле.

Кстати, объяснил Фесенко, риторика была такая же и в 50-е годы прошлого века. Просто сейчас это — серьезнее.

Между тем, по мнению политического аналитика, существует риск того, что Китай будет постепенно усиливать военное давление или даже попытаться делать определенную блокаду.

"Однако кажется пока, если Китай это будет делать, то не сейчас а — чуть позже", — резюмировал Фесенко.

Что сказал Си

Лидер Компартии Китая Си Цзиньпин призвал вооруженные силы страны "усилить военную подготовку, ориентированную на реальные боевые действия".

Как действует Китай

Китай заявил, что имитирует точные удары по ключевым целям на Тайване, поскольку военные учения, начатые в ответ на встречу президента острова со спикером Палаты представителей Конгресса США, продолжаются уже второй день. Программные учения включали "тактические маневры" китайского флота.