Чи відбудуться в Україні вибори під час війни

Організовувати проведення голосування з волевиявлення громадян під час воєнного стану заборонено Законом. Фото: УНІАН

В Україні восени цього року повинні пройти парламентські вибори, а на навесні наступного року — президентські. Однак і ті, і інші можуть не відбутися без скасування воєнного стану.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив політолог, директор Центру прикладних політологічних досліджень "Пєнта" Володимир Фесенко.

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"Восени, наприкінці жовтня, у нас мають бути парламентські вибори", — сказав Фесенко.

Водночас він нагадав, що за законом заборонено проводити вибори під час дії воєнного стану. Для цього його має бути скасовано навіть тимчасово.

"Причина, що вони не відбудуться полягає в тому, що владі не вигідно проводити спочатку парламентські, а потім президентські вибори. Наскільки я знаю і розумію сценарій, який розглядається, і цей сценарій достатньо логічний, вибори мають відбутися одночасно і — парламентські, і — президентські", — припустив політолог.

Володимир Фесенко

А це, пояснив він, можливо лише навесні наступного року. Не раніше. Коли наприкінці березня мають бути проведені чергові президентські вибори.

Разом з тим він висловив сумнів у такому розвитку подій.

"Це — ризикований сценарій. Особливо в умовах, коли війна не завершена. І навіть в умовах припинення бойових дій цей крок буде виглядати сумнівно та недоречно", — зауважив експерт.

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