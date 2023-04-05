Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Стало відомо, які вибори можуть відбутися в Україні arrow

Стало відомо, які вибори можуть відбутися в Україні

5 квітня 2023 10:55
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Чи відбудуться в Україні вибори під час війни
Організовувати проведення голосування з волевиявлення громадян під час воєнного стану заборонено Законом. Фото: УНІАН
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

В Україні восени цього року повинні пройти парламентські вибори, а на навесні наступного року — президентські. Однак і ті, і інші можуть не відбутися без скасування воєнного стану.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив політолог, директор Центру прикладних політологічних досліджень "Пєнта" Володимир Фесенко.

Читайте також:

"Восени, наприкінці жовтня, у нас мають бути парламентські вибори", — сказав Фесенко.

Водночас він нагадав, що за законом заборонено проводити вибори під час дії воєнного стану. Для цього його має бути скасовано навіть тимчасово.

"Причина, що вони не відбудуться полягає в тому, що владі не вигідно проводити спочатку парламентські, а потім президентські вибори. Наскільки я знаю і розумію сценарій, який розглядається, і цей сценарій достатньо логічний, вибори мають відбутися одночасно і — парламентські, і — президентські", — припустив політолог.

Володимир Фесенко
Володимир Фесенко

А це, пояснив він, можливо лише навесні наступного року. Не раніше. Коли наприкінці березня мають бути проведені чергові президентські вибори.

Разом з тим він висловив сумнів у такому розвитку подій.

"Це — ризикований сценарій. Особливо в умовах, коли війна не завершена. І навіть в умовах припинення бойових дій цей крок буде виглядати сумнівно та недоречно", — зауважив експерт. 

Як змінюється влада за кордоном

У Чорногорії відбулися президентські вибори. За підсумками голосування переміг опозиційний кандидат Яков Мілатович. 

Велике журі в Нью-Йорку висунуло кримінальні обвинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу. Однак це не означає, що його президентська кампанія закінчилася.

Цьогорічний президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган офіційно висунутий на посаду глави держави у майбутніх президентських виборах, запланованих на 14 травня поточного року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB