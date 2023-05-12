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Стало відомо, коли спецпредставник Китаю приїде до України

12 травня 2023 12:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Стало відомо, коли спецпредставник Китаю приїде до України
Колишній посол КНР в Росії Лі Хуей. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

15 травня розпочнеться візит до України та інших країн спецпредставника Китаю з політичного урегулювання військового конфлікту. Крім України та Росії він відвідає ще низку країн Євросоюзу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Візит до України

Китайська влада нарешті визначилася з датою приїду свого представника до України.

"З 15 травня посол Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії, відвідає Україну для спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи", — про це поінформував речник міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Веньбінь.

Куди ще поїде китайський дипломат

Крім того, Лі Хуей відвідає ще низку країн.

Зокрема, іншого учасника військового конфлікту, Росію, де китайський дипломат деякий час працював послом.

Також китайська делегація на чолі з Лі Хуеєм здійснить візити до Німеччини, Польщі та Франції.

Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський вперше за час повномасштабної війни поговорив із лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Обидві сторони привітали цей контакт та обмінялися новими контактами для підтримки подальшого діалогу та дій — Київ відправить у Пекін нового посла, а Пекін пришле до Києва свого спецпредставника з питань Євразії.

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