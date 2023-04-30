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У МЗС розповіли, чи може Китай допомогти Україні

30 квітня 2023 12:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У МЗС розповіли, чи може Китай допомогти Україні
Заступник глави МЗС України Андрій Мельник. Фото: МЗС України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

КНР може допомогти у врегулюванні війни на території України, попри те, що Китай має свої власні інтереси. Справедливе та мирне вирішення конфлікту на користь Пекіна, оскільки це може запобігти можливому "землетрусу" для всього світового порядку.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник в інтерв'ю Morgenpost.

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Чи може Китай допомогти Україні

Мельник висловив сподівання, що позиція Китаю з цього питання уточнюється, оскільки вона може відрізнятись від поглядів України. При цьому він наголосив, що для Києва виведення всіх російських військ з окупованих територій є обов'язковою умовою.

Він також зазначив, що зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна є важливим кроком у розвитку відносин між двома країнами.

Попри те, що Китай має свої власні інтереси, Мельник висловив упевненість у тому, що Китай може допомогти Україні у врегулюванні конфлікту.

Позиція Китаю з цього питання може відрізнятись від української, але деталі цієї позиції будуть з'ясовані після прибуття спеціального представника Китаю Лі Хуея до України.

Нагадаємо, що за всі 14 місяців війни в Україні президент Володимир Зеленський вперше поговорив із лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем. Обидві сторони вітали цей контакт та обмінялися новими контактами для підтримки подальшого діалогу та дій — Київ відправить до Пекіна нового посла, а Пекін надішле до Києва спецпредставника з Євразії.

 

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