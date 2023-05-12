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Стало известно, когда спецпредставитель Китая приедет в Украину

12 мая 2023 12:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Стало известно, когда спецпредставитель Китая приедет в Украину
Бывший посол КНР в России Ли Хуэй. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

15 мая начнется визит в Украину и другие страны спецпредставителя Китая по политическому урегулированию военного конфликта. Кроме Украины и России, он посетит еще ряд стран Евросоюза.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Визит в Украину

Китайские власти наконец-то определились с датой приеда своего представителя в Украину.

"С 15 мая посол Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии, посетит Украину для общения со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса", — об этом проинформировал представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь.

Куда еще поедет китайский дипломат

Кроме того, Ли Хуэй посетит еще ряд стран.

В частности, другого участника военного конфликта, Россию, где китайский дипломат некоторое время работал послом.

Также китайская делегация во главе с Ли Хуэем посетит Германию, Польшу и Францию.

Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский впервые за время полномасштабной войны побеседовал с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Обе стороны приветствовали этот контакт и обменялись новыми контактами для поддержки дальнейшего диалога и действий — Киев отправит в Пекин нового посла, а Пекин пришлет в Киев своего спецпредставителя по Евразии.

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