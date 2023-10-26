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Стало известно, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС

26 октября 2023 17:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Стало известно, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото архивное: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Стало известно о том, что Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в декабре этого года. Несмотря на то, что государство реализовало необходимые требования для начала этого процесса, есть некоторые европейские политики, которые прибегают к манипуляциям.

Об этом сообщила министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

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"Украина создала все необходимые условия для этого, реализовав семь рекомендаций. Более того, мы должны понимать, что будут рассматриваться и возможные решения по другим почти 10 странам расширения, и Украина безусловно является лидером, даже несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну", — сказала Стефанишина.

Министр добавила, что Украина ожидает положительного решения Еврокомиссии. Вполне возможно, что в декабре удастся получить соответствующее политическое решение, даже несмотря на манипуляции некоторых европейских чиновников.

"В то же время мы сегодня уже видим, что некоторые страны, или даже некоторые европейские чиновники, прибегают к манипуляциям, пытаясь противопоставить какие-то свои личные пожелания в готовящиеся Европейской комиссией документы. Также мы видим, что есть определенные недружественные страны, которые пытаются приуменьшить оценку прогресса Украины и, скажем так, обесценить некоторые из наших усилий", — сказала Стефанишина.

Напомним, на саммите, который пройдет в Брюсселе 26-27 октября, лидеры Европейского Союза обсудят пути ускорения оказания военной поддержки Украине. Также речь пойдет об использовании замороженных активов Российской Федерации и интенсификации дипломатической работы Евросоюза с целью обеспечения справедливого мира.

Также мы писали, что Украина может стать членом Евросоюза уже через семь лет. То есть в 2030 году. И в том случае, если обе стороны выполнят поставленные перед ними условия.

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