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Стало известно, кто будет представлять США на переговорах по Украине в Саудовской Аравии

31 июля 2023 22:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Салливан примет участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан примет участие в переговорах по украинской Формуле мира. Встреча состоится в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает издание CNN.

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Что говорят в Белом доме

Известно, что переговоры в Саудовской Аравии вторые в серии встреч, которые организовал руководитель ОП Андрей Ермак. Первые переговоры прошли в июне этого года в Копенгагене.

По словам представителей Белого Дома, цель Украины на данных переговорах состоит в том, чтобы определить принципы, по которым закончится война. После этого организовать соответствующий мирный саммит, на котором мировые лидеры поддержат эти принципы.

Саудовская Аравия, как утверждают в Белом доме, была выбрана для переговоров из-за отношений страны с Китаем. Однако Пекин не будет участвовать в переговорах. Более того, там не давали никаких сигналов о помощи завершить войну.

Переговоры по Формуле мира

Известно, что саммит по миру в Украине пройдет 5-6 августа в Саудовской Аравии. Участие в переговорах примут более двух десятков стран.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский может отправиться на заседание Генассамблеи ООН, которое состоится в Нью-Йорке. Там он может выступить с украинской Формулой мира.

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