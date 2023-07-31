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Зеленський може поїхати до Нью-Йорка: подробиці від Bloomberg

31 липня 2023 22:28
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Козюк Тетяна
редактор
Зеленський може поїхати на засідання Генасамблеї ООН в Нью-Йорк
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський може поїхати на засідання Генасамблеї ООН, що відбудеться у Нью-Йорку. Там він, можливо, виступить з українською Формулою миру. 

Про це повідомляє видання Bloomberg

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Засідання Генасамблеї ООН

Повідомляється, що поки точно невідомо, чи буде присутній Зеленський на засіданні Генасамблеї ООН. У Білому Домі щодо цього не дали жодних коментарів. Зазначається, що плани подорожей не заблоковані та можуть змінитися.

Однак Київ наполягає провести саміт щодо Формули миру під час засідання ООН. 

Що відомо про Формулу миру

Водночас, за попередньою інформацією, зустріч лідерів щодо реалізації української Формули миру відбудеться наступними вихідними в Саудівській Аравії. Відомо, що на зустріч запросили понад два десятки країн.

Українська Формула миру, як стверджують в ОП, складається з 10 основних пунктів. Вони своєю чергою допоможуть забезпечити мир в Україні та створити механізми для протидії майбутнім конфліктам у світі.

Кожен пункт Зеленський обговорює в індивідуальному та груповому форматі з представниками понад 50 країн світу. Відповідні переговори відбуваються практично щотижня.  

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю бразильському мовнику Globo. Зокрема, з журналістом видання глава держави говорив про розв’язану Росією війну в Україні, а також важливість підтримки Бразилії. Країна, на його думку, допоможе реалізувати українську Формулу миру. 

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