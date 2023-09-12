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Стало відомо, де й коли відбудеться конференція з повоєнної відбудови України

12 вересня 2023 00:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Стало відомо, де й коли відбудеться конференція з повоєнної відбудови України
Люди поруч зі зруйнованим будинком в Ізюмі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що наступного разу конференція з повоєнної відбудови України відбудеться в Берліні. Захід запланований на 2024 рік.

Про це повідомляє Bild.

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Бербок про відновлення України

"Щоб зі страждань і руйнувань могло виникнути щось нове, ми разом займемося відновленням. Для цього ми спільно організуємо конференцію про відновлення України в Берліні наступного року", — зазначила Бербок.

Під час свого візиту до української столиці, міністрка відвідала пошкоджену під час російського обстрілу електропідстанцію під Києвом, де наразі триває ремонт.

Нагадаємо, що в Німеччині вирішили збільшити обсяг невідкладної гуманітарної допомоги для нашої країни на 20 мільйонів євро. Також держава-партнер планує створити вітрову електростанцію в Чорнобильській зоні. Про це повідомила міністрка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час спільного брифінгу у Києві з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Вони обговорили оборонну взаємодію та захист цивільного життя в Україні.

Додамо, Україна переконана, що Німеччина все одно передасть Україні ракети Taurus, тому не варто відтягувати рішення. Зі свого боку українська сторона буде робити все необхідне. 

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