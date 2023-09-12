Стало известно, где и когда состоится конференция по послевоенному восстановлению Украины

Люди рядом с разрушенным домом в Изюме. Фото: google.com

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в следующий раз конференция по послевоенному восстановлению Украины состоится в Берлине. Мероприятие запланировано на 2024 год.

Об этом сообщает Bild.

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Бербок о восстановлении Украины

"Чтобы из страданий и разрушений могло возникнуть что-то новое, мы вместе займемся восстановлением. Для этого мы совместно организуем конференцию по восстановлению Украины в Берлине в следующем году", — отметила Бербок.

Во время своего визита в украинскую столицу, министр посетила поврежденную во время российского обстрела электроподстанцию под Киевом, где продолжается ремонт.

Напомним, что в Германии решили увеличить объем безотлагательной гуманитарной помощи для нашей страны на 20 миллионов евро. Также государство-партнер планирует создать ветровую электростанцию в Чернобыльской зоне. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время совместного брифинга в Киеве с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Они обсудили оборонное взаимодействие и защиту гражданской жизни в Украине.

Добавим, Украина убеждена, что Германия все равно передаст Украине ракеты Taurus, поэтому не стоит оттягивать решение. Со своей стороны, украинская сторона будет делать все необходимое.